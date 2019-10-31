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Sınırın sıfır noktasında Ay ile yıldızın muhteşem buluşması

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de Venüs'ün gökyüzünde görülmesi "ay ile yıldız" görüntüsü oluşturdu. Muhteşem görüntü seyrine doyum olmayan bir manzara olarak hafızalarda yerini aldı

31 Ekim 2019, Perşembe 21:40
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Sınırın sıfır noktasında Ay ile yıldızın muhteşem buluşması

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de Venüs gezegeni gün batımından sonra çıplak gözle görülmeye başlandı.

Muhteşem bir görüntü oluşturdu

Yaklaşık olarak bir saate yakın görselliği devam eden "Ay ve yıldız" daha sonra ufuk çizgisinde kayboldu.

Bu buluşma gökyüzünde bir gerdanlık gibi insicam oluşturarak muhteşem bir görüntü oluşturdu.

ŞANLIURFA (İHA)

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