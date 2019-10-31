Sınırın sıfır noktasında Ay ile yıldızın muhteşem buluşması
Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de Venüs'ün gökyüzünde görülmesi "ay ile yıldız" görüntüsü oluşturdu. Muhteşem görüntü seyrine doyum olmayan bir manzara olarak hafızalarda yerini aldı
Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de Venüs gezegeni gün batımından sonra çıplak gözle görülmeye başlandı.
Muhteşem bir görüntü oluşturdu
Yaklaşık olarak bir saate yakın görselliği devam eden "Ay ve yıldız" daha sonra ufuk çizgisinde kayboldu.
Bu buluşma gökyüzünde bir gerdanlık gibi insicam oluşturarak muhteşem bir görüntü oluşturdu.
ŞANLIURFA (İHA)