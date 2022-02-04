Türkiye Sinirlenip yol ortasında aracını yaktı

Sinirlenip yol ortasında aracını yaktı

Türkiye

Sinirlenip yol ortasında aracını yaktı

Konya’da Bayram A. (27), boşanma aşamasındaki eşine sinirlenip, yeğenine ait hafif ticari aracı benzin dökerek ateşe verdi. Gözaltına alınan Bayram A., "Bir anlık öfkeyle, yeğenime ait aracı yaktım" dedi. Aracın ateşe verildiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

04 Şubat 2022, Cuma 18:39 Son Güncelleme:
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Olay, saat 17.10 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yeğenine ait olan 42 JJ 665 plakalı hafif ticari aracı kullanan Bayram A., aracı yolun ortasında durdurdu. Araçtan inen Bayram A., bidondaki benzini aracın üzerine döküp ateşe verdi. Alevlerin hızla aracı sarması üzerini durumu fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Bayram A. ifadesinde, "Eşimle boşanma aşamasındayım. Bir anlık öfkeyle, yeğenime ait aracı yaktım" dedi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

DHA

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