Sınırlı sayıda üretilen Sennheiser HD 458 BT ve Türkiye fiyatı

Firmadan yapılan resmi açıklamaya göre sınırlı sayıda üretilen kablosuz kulaklık Sennheiser HD 458 BT, kasım ayı boyunca özgür bir ses deneyimi arayışında olan müzikseverler ile buluşuyor. Koleksiyon ürünlerini seven ses tutkunlarının kaçırmaması gerektiği aktarılan kulaklık, kırmızı minimalist detayları ile fark yaratırken; 30 saatlik pil ömrü, ses kalitesi ve sesli asistan desteğiyle mükemmel sese ulaşmak isteyenlere teknolojik bir çözüm sunuyor.

Aktif gürültü önleme özelliğiyle gelen ve Bluetooth 5.0 kullanan kulaklık, AAC, aptX, aptX Low Latency kodek desteği ile mükemmel, gecikmesiz bir ses deneyimi yaşatabiliyor. Smart Control uygulaması sayesinde konuşma sesinin kolay anlaşılır bir şekilde iletilmesini sağlayan model; sesli kitap, podcast gibi konuşma odaklı içeriklerde daha rahat ve anlaşılır bir konuşma performansı getiriyor. Uygulama, ek olarak ekolayzır ayarlarını değiştirmeyi ve batarya durumunu öğrenmeyi de mümkün kılıyor.

Black Friday ayı olan kasım için sınırlı sayıda üretilen HD 458 BT için açıklanan satış fiyatı 999 TL seviyesinde yer alıyor.