Türkiye Sınırlı sokağa çıkma yasağı için talimat verildi

Sınırlı sokağa çıkma yasağı için talimat verildi

Türkiye

Sınırlı sokağa çıkma yasağı için talimat verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı için talimat verildiğini açıkladı.

18 Haziran 2020, Perşembe 13:08 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınav günleri sınırlı sokağa çıkma yasağına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Fahrettin Koca açıklamasında, "LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" dedi.




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