Karadeniz kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında. Etkili olan yağışlar Sinop, Bartın ve Kastamonu'da sel ve su baskınlarına yol açtı. Kastamonu'nun Azdavay ve Bozkurt ilçelerinde dereler taştı, sel suları sokaklarda bulunan araçları sürükledi. Köprüler yıkılırken çok sayıda köy ile bağlantı koptu.

İşte dakika dakika Bartın, Sinop ve Kastamonu'da yaşanan gelişmeler...

SAAT 12:30 - KASTAMONU'DAN BİR KÖTÜ HABER DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu'da meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi. Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.

Öte yandan 6 kişiden 5'inin Bozkurt'taki selde, 1'inin de Çatalzeytin ilçesine bağlı Kuzsökü köyü yolunda meydana gelen heyelanda yaşamını yitirdiği öğrenildi.

SAAT - 09:10 - CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ

Kastamonu’da sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Bartın’da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

SAAT - 06:15 - AFAD ACI HABERİ DUYURDU: 2 ÖLÜ

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan (AFAD), Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili yapılan açıklamada, "Kastamonu’da sel sularına kapılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

SAAT - 06:15 - AFAD ACI HABERİ DUYURDU: 2 ÖLÜ

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan (AFAD), Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili yapılan açıklamada, "Kastamonu’da sel sularına kapılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.





SAAT - 04:50 Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sel nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kuzsökü köyü Kıvlar Mahallesi'nde heyelan sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"İlçemiz tarihinde görmediği kadar büyük bir yağış ve sel felaketiyle karşı karşıyadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları önemle rica olunur. Elektrik ve su kesintisi devam etmektedir köylerimizle iletişim sağlanmış olup ulaşım kopmuştur. Çatalzeytin ilçesinde bulunan Türkeli bağlantı köprüsü yoğun yağış sebebiyle taşan dere sularıyla yıkılmış bulunmaktadır. İlçede bulunan vericiler ve köylerin bağlantı köprüleri de yıkılmıştır."

SAAT - 04:45 Sağlık Bakanlığının talimatıyla, Bozkurt ilçesinde bulunan Yeni Cami içerisine kurulan hastanede, selde yaralanan ve kronik rahatsızlıkları olan hastalar tedavi edilmeye başlandı. Sedye kurulumları gerçekleştirilen ve çeşitlik ilk yardım malzemeleri temin edilen hastanede aynı anda 10 hastaya ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu kaydedildi. Hastanenin içinde acil tıp uzmanı doktor, hemşire, UMKE ekibi, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve paramedik görev yapıyor. Burada ilk tedavisi yapılan hastaların, Acil Servis ekiplerince Kastamonu'ya götürüleceği belirtildi.

Selden etkilenen ve hastanede tedavi altına alınan İrfan Çınar, yetkililere teşekkür ederek, "Ben daha önce böyle bir felaket görmedim. Ben 5. kattaydım, 3 buçuk metre binayı su bastı, bir arkadaşımız maalesef sele kapıldı. Şu an bir sıkıntımız yok, evimden aldılar, koluma girdiler, buraya getirdiler ambulansla. Karnımızı doyurdular, yalnız acımız büyük. Bizimle çok ilgileniyorlar, Allah devlete zeval vermesin" diye konuştu.

SAAT - 04:30 İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Karadeniz bölgesinde 3 ilde yaşanan sel felaketi ile ilgili tahliye çalışmaları hakkında açıklama yaparak, "Bartın'da 318 kişi, Kastamonu'da 210 kişi, Sinop'ta 106 kişi helikopterler ve araçlar ile tahliye edilmiştir" dedi.

SAAT - 03:50 AFAD, Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşların tahliye çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

SAAT - 00:00 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz'de yaşanan sellere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurum konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

- "(Bartın'daki sel) Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi.

- Vatandaşlarımızın ödemeleri hızlı bir şekilde yapılacaktır. Ağır hasar gören vatandaşlarımızın evlerini ister yerinde ister başka alanda çalışmaları yürütülecektir. Ulus ilçesine su veriliyor. Yarın sabah en geç Bartın karayolunda hasarlar giderilecek ve ulaşıma açılacaktır. Bu çerçevede çalışmalarımızı hızlı şekilde yürütüyoruz.

- İnşallah en kısa zamanda hem kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak adımları atacağız. Devletimiz kurumlarıyla birlikte çalışmaları anbean yürütmektedir."

SAAT - 23:45 Karabük-Zonguldak kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan düşen dev kaya parçaları ve toprak, Suçatı Tüneli yakınlarında yola sürüklendi. İhbar üzerine jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşanan aşırı yağışlar sonucu Karabük-Yenice yolu Suçatı Tüneli girişinde heyelan meydana gelmiş olup yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından yol trafiğe açılacaktır." denildi.

SAAT - 23:20 Milli Savunma Bakanlığı, Sinop ve Kastamonu'da sel felaketinde 77 vatandaşın tahliyesinin helikopterlerle gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sinop ve Kastamonu’daki sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlarımız için arama-kurtarma faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Bölgede görev yapan Kara ve Hava Kuvvetlerimize ait 6 helikopter ile toplam 77 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi" denildi.

SAAT - 23:15 Bölgedeki son durumu değerlendiren Bakan Karaismailoğlu, "Kastamonu ve Bartın tarafında sıkıntılı bir süreç var. Özellikle Kastamonu'da önemli tahribat var. Ayancık'ta m2'ye 295 kilogram yağış yağdığı belirtiliyor. Bütün ekiplerimiz organize oldular. Herhangi bir sıkıntı olmaması için çalışıyoruz. Yemek su ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimiz seferber oldu." dedi.

SAAT - 23:00 Bakan Soylu, ilçe girişindeki akaryakıt istasyonunda kurulan kriz masasında yetkililerden bilgi aldı. Bu arada suyla kaplı ilçe merkezinde arama ve kurtarma çalışmaları sürdürüldü. Elektrik verilemeyen ilçede bazı vatandaşlar oturdukları binaların çatılarına çıkarak kurtarılmayı bekledi. Helikopter ile çatılarda bulunan vatandaşlardan bazıları kurtarılarak tahliye edildi. AFAD ekipleri de ilçede botlarla arama çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan ilçenin girişinde bulunan ve selden etkilenmeyen camiye kamyonlarla sedye yataklar getirildi. Bunların selden etkilenenler için kullanılacağı öğrenildi. İlçede akşam saatlerinden itibaren yağmur etkisini kaybederken arama- kurtarma çalışmaları sürüyor.

SAAT - 23:05 Artvin'in Yusufeli ilçesinde heyelan nedeniyle yolun kapanması sonucu mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı.





SAAT - 21:00 AFAD SON DURUMU PAYLAŞTI

AFAD, Sinop, Bartın ve Kastamonu'daki sel bölgelerindeki son durumu aktardı:

SİNOP

Sinop'ta mahsur kalanlar için Genelkurmay Başkanlığından 1, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 hava aracıyla 19 kişinin tahliyesi sağlandı. Bölgede yapılan çalışmalara 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılırken, itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmasını sürdürüyor.

BARTIN

Ulus Akörensöküler Köyü'nde kaybolan bir kişinin arama çalışmaları ise Bartın, Ankara, Sakarya ve Samsun AFAD il müdürlüklerinden 38 personel, 1 arama köpeği, 9 araç, 1 bot ve 4 motopomp ile devam ediyor. Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkisinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçük nedeniyle yaralanan 13 kişiden 8'inin tedavisi sürüyor.

KASTAMONU

Kastamonu-Azdavay kara yolu ulaşıma kapanırken, Kastamonu genelinde 197 köye elektrik verilemediği için Samsun AFAD İl Müdürlüğünden bir mobil enerji aracı bölgeye sevk edildi. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere 40 çadır, 120 battaniye, 120 yatak, 120 nevresim seti ve 40 mutfak seti de bölgeye gönderildi.

SAAT - 20:49 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemede bulundu, kurtarma çalışmalarına katıldı.

Öte yandan sel suları nedeniyle ilçe merkezinde daha önce tahliye edilen 8 katlı bina çöktü. Boşaltılan 8 katlı başka bir binanın da büyük bölümünde hasar oluştu.

SAAT - 20:35: Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Bozkurt'ta etkili olan sağanağın ardından birçok bölgede heyelan meydana geldi. Sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Bozkurt ilçesine giderken kullandığı kara yolunun Esentepe mevkiinde heyelan nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla yol ulaşıma açılırken, heyelanların devam ettiği bölgede trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

SAAT - 20:30 Milli Savunma Bakanlığı, sel nedeniyle Sinop ve Kastamonu'da arama kurtarma görevine devam helikopterlerin Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaları Sinop Devlet Hastanesi'ne naklettiğini bildirdi.

SAAT - 19:21 BARTIN BELEDİYESİ'NDEN UYARI

Bartın Belediyesi ırmak kenarlarında yaşayan vatandaşları uyardı. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde dün gece yağan aşırı yağmurla ırmak ve dere yatakları taşmış, baraj doluluk seviyesine ulaşmıştır. Meteorolojik veriler doğrultusunda yağışlar yarın ve Cuma günü de devam edecek olup, Bartın kent merkezi ve mücavir alanlardan geçen ırmak yataklarında su seviyesinin yükselecek olmasından dolayı ırmak yatağı kenarlarına yaklaşılmaması, ırmak yatağı kenarlarında ikamet eden vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önemli duyurulur."

SAAT - 19:10 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

* Şu anda yolu açmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız yoğun çalışma içerisindeler. Yine biz de köylerden Ayancık'a ulaşmaya çalışacağız. Helikopterlerle Ayancık'tan şu anda tahliyeler yapılmakta, süreci takip ediyoruz.

* Kastamonu ve Bartın'dan da olumsuz haberler geliyor. Orda da bütün arkadaşlarımız bölgede konuşlanmış vaziyette. Yine orda da köprülerde de sıkıntılar var. Ulaşımda da sıkıntılar var. Onları da bir taraftan çözmeye çalışıyoruz.

SAAT - 19:07 Bartın'da, şiddetli yağışta yolda mahsur kalan aralarında AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve parti yöneticileri grup itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

SAAT - 19:05 Bartın'da kaybolan yaşlı kadının oğlu konuştu: Annemle odada oturuyorduk. Su basınca ikimiz ahıra düştük. Karanlık olduğundan annemi bulamadım. Sele gitmekten kendim de zor kurtuldum. Hanımımın durumu iyi. Ahırda iki hayvan vardı, biri sele gitmiş, diğerini kurtardık.

SAAT - 19:00 Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İbrahim Kalın, "Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük’te sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Bütün imkanlar seferber edildi. Tüm kurum ve kuruluşlarımız sahada ve yoğun bir çalışma yürütüyor. Mevla ülkemizi her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin." mesajında bulundu.

SAAT - 18:41 Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle trafiğe kapanan Fatsa-Kumru kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

SAAT - 18:30 ŞANTİYE BİNASI YIKILDI

Sinop'un Türkeli ilçesindeki beton şantiyesine ait tek katlı binanın sel sularına dayanamayarak yıkıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, kayıt yapan kişinin şaşkınlık içinde 'Yıkıldı gidiyor' dediği duyuldu.

SAAT - 18:23 OTOMOBİLİN ÜZERİNDE SÜRÜKLENDİ

Bozkurt'ta meydana gelen selde birçok araç sürüklendi. İlçe merkezinde sele kapılan otomobilin üzerinde bir kişinin sürüklenmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bir süre otomobil ile birlikte sürüklenen kişinin, aracın binaya çarpması ile birlikte düştüğü ve sele kapıldığı görüldü.









İnebolu'nun Özlücü köyünde oturan Rabia Aydemir'in de (13) sel sularına kapılarak kaybolduğu ve arama çalışması başlatıldığı belirtildi.

SAAT - 18:20 CNN TÜRK MUHABİRİ SEL BÖLGESİNDE MAHSUR KALDI

Kastamonu İnebolu'da sele kapılan 13 yaşındaki Rabia'yı arama çalışmaları devam ederken, CNN Türk Muhabiri Ahmet Türkeş, son durumu paylaştı:

İnanılmaz bir sağanak yağış söz konusu, sert rüzgârla birlikte. Hem heyelan nedeniyle kaya parçaları yola taşmış durumda. Yamaçlardan düşen kayalar Bozkurt yolunu kapattı. Ancak ne araçla ne de yaya olarak gitmek mümkün.

SAAT - 18:10 MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait AS-532 tipi helikopterler, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde arama-kurtarma görevine devam ediyor. Helikopterlerimizin sel bölgesinden kurtardığı vatandaşlarımız, emniyetli yerlere ve hastanelere naklediliyor." ifadelerine yer verildi

SAAT - 17:45 Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinde kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri helikopterle destek sağladı. Bölgede binaların çatılarında mahsur kalanlar helekopterle kurtarıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi helikopterle güvenli bölgelere tahliye edildi.

SAAT - 17:40 BAKAN PAKDEMİRLİ: HES'LE İLGİLİ PROBLEM YOK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bartın'da çok ciddi yağışlarla karşı karşıya kalındı. Kastamonu'da Bozkurt'ta HES'le alakalı problem olduğu söyleniyor. HES'le ilgili problem yok. Regülatör kapakları taşkın anında patladı deniyor ama öyle bir şey yok. Taşkınlara sebebiyet verebilecek bir regülatör değil" dedi.

SAAT - 17:30 "İLÇEMİZ YOK OLUYOR"

Yağmur'un aralıksız devam ettiğini aktaran Bozkurt Belediye Başkanı Yanık,"İlçemiz tarihinde böyle bir felaket görmedi. Çaresiz şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz. 4 - 5 can kaybımız olduğu kesin. Bu felaketi kelimelerle anlatmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

SAAT - 16:30 BAKAN KOCA İLLERDEKİ SON DURUMU AÇIKLADI

Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye ediliyor. 4’ü yoğun bakım hastası, 45 hasta Sinop Atatürk Devlet Hastanesine naklediliyor. 27 ambulans, 6 UMKE, 1 Mobil Komuta Aracı görevlendirildi. Kayıp, yaralı yok.

Karabük Bahçecik mevkiindeki köprüde yaşanan çökmede 13 kişi etkilendi. 8’i ambulansla hastaneye nakledildi. Hastaneye naklini istemeyen 5 kişiye evlerinde sağlık hizmeti verildi. 4 ambulans görevlendirildi.

Bartın Kumluca’da 1 kişi kayıp. İl genelinde selden 4 kişi etkilendi. Olay yerine 7 adet 112 ambulansı, 1 UMKE görevlendirildi. Kastamonu’da ise yine sel sebebiyle 4 UMKE görevde. Hepimize geçmiş olsun.





HELİKOPTERLE KURTARILDILAR

Selin vurduğu Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyüne yönlendirilen 1 helikopterle ise mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalara başlandı. Helikopterle selde mahsur kalan bazı kişiler bölgeden alınırken, çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

SAAT - 15:00 BARTIN VALİSİ CNN TÜRK'E KONUŞTU: 1 VATANDAŞIMIZ KAYIP

Bartın Valisi Sinan Güner, CNN TÜRK yayınında şu bilgileri paylaştı:

"Yağışlar sebebiyle yaka seli meydana geldi, köprüler yıkıldı, yollarda heyelanlar meydana geldi. Çalışmalarımız devam ediyor. Bir köy kaldı ulaşamadığımız. 1 kayıp vatandaşımız var onu da arama çalışmalarımız devam ediyor. Akörensöküler köyünde 80 yaşlarında bir kadın vatandaşımızın evi göçmüş, sele kapıldı. Arama kurtarma ekiplerimiz su ve su kenarında arıyor.





SAAT - 13:30 DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sinop'ta sağanağın sel ve taşkınlara neden olduğu Ayancık ilçesindeki Ayancık Devlet Hastanesi’nin tedbir amacıyla tahliye edildiğini duyurdu. AFAD’ın açıklamasında; Ayancık'ta aşırı yağış sonucu mahsur kalanlar için 2 hava aracının görevlendirildiği, Sinop AFAD'dan 2 araç ile 6 personelin çalışmalarda yer aldığı, Tokat AFAD İl Müdürlüğü'nden 3 personel, 1 araç, 1 bot ve 2 motopomp, Samsun AFAD İl Müdürlüğü'nden 10 personel ve 2 araç personelinin de görevlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.

Sinop-Türkeli-Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı bölgedeki çalışmalar için Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder yönlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, itfaiye ekiplerinin su boşaltma çalışmaları yaptığı vurgulandı.





KASTAMONU'DA 2 OTOMOBİL TOPRAK ALTINDA KALDI

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, sele neden oldu, araçlar sürüklendi, tarım arazileri su altında kaldı. Su basan binaların zemin katlarında mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı.

İlçede saat 07.00'de başlayan şiddetli yağmur sele neden oldu. Çok sayıda araç sele kapıldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar oluşan çamur yığınına saplandı. Derelerin taştığı ilçede tarım arazileri de sular altında kaldı, köprüler zarar gördü. Sel nedeniyle Azdavay-Pınarbaşı karayolunda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. Belediye ekipleri, yağmurun şiddetinin azalmasıyla temizlik çalışması başlattı.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, dere yataklarının hepsinin taştığını söyleyerek, "Tarihte böyle bir şey görmedik. Dere yataklarının hepsi taştı. İlçenin yarısı su altında kaldı. İlçede su dere gibi akıyor mahallelerde. Şaşkınla izliyoruz" dedi.

Başkan Civelek, su altında kala binalarda zemin katlarda mahsur kalan yaklaşık 40 kişiyi kurtardıklarını söyledi. Başkan Civelek, şu ana kadar can kaybı ve yaralı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.