Sinop bayramda doldu taştı

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Sinop’ta Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı Sinop'taki konaklama tesisleri tamamen dolarken rezervasyon yaptırmadan gelen çok sayıda kişi de kurdukları çadır ve araçlarında konaklamak zorunda kaldı. Dört günlük tatil süresince 60 bine yakın araç girişinin olduğu tespit edilen kentte Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi ile Erfelek Tatlıca Şelaleleri girişlerinde uzun araç ve yaya trafiği oluştu.

Sinop'a yoğun ilgi gösteren tatilcilerin kentte en fazla ziyaret ettiği yerler Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi ile Erfelek Tatlıca Şelaleleri olurken Türkiye'nin en kuzey noktası İnceburun ve Akliman gibi turizm merkezlerini de çok sayıda kişi gezdi.

Adım atılacak yer kalmadı

Vali Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, vatandaşların iyi bir tatil geçirebilmeleri için her türlü tedbiri bayram öncesi aldıklarını belirterek, "Kentimize yoğun bir ilgi oldu. Dönüş yolunda tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Güzel geçen tatilimiz, kötü sonuçlanmasın." dedi.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu da şehrin, bölgenin en önemli turizm merkezlerinin başında geldiğinin bir kez daha ortaya konulduğunu söyledi.

Tüm konaklama tesislerinin dolduğu şehirde aşırı kalabalığın oluştuğunu dile getiren Çobanoğlu, "60 bin olan kent merkezi nüfusumuz 200 binlere dayandı. Yeme içme mekanlarımız, turizm merkezlerimiz doldu taştı. Sahillerimizde adım atılacak yer kalmadı. Küçük sorunlar dışında güzel bir tatil dönemi geçirdik." diye konuştu.

Bu arada, emniyet ekipleri de herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için kent genelinde sık sık denetim gerçekleştirdi.

AA







