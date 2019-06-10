Sinop bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Uzun sahilleri, temiz denizi, tabiat parkları gibi doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ve bu özellikleri sayesinde son yıllarda tatilcilerin uğrak noktalarından biri haline gelen Sinop, geride kalan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Konaklama tesislerinin büyük ölçüde dolduğu kentte, tatilcilerin büyük bir bölümü ise konaklamak için pansiyon olarak kullanılan evleri tercih etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok iyi geçen bir tatil sürecini geride bıraktıklarını söyledi.

NÜFUSUNU İKİYE KATLADI!

Tosun, 60 bin olan kent nüfusunun bayramda iki katını aşmasına rağmen trafik dışında önemli bir sorunla karşılaşılmadığını, gelen ziyaretçilerin memnun ayrılmalarının birinci öncelikleri olduğunu ifade etti.

Sinop'un turizm alanında kabuğunu kırdığını dile getiren Tosun, "Kentimiz yine bir bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. 80 bine yakın aracın giriş yaptığı kentimiz tatil boyunca 150 bini aşkın kişiye ev sahipliği yaptı. Sinop olarak amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz." dedi.

Özellikle 2014 yılından itibaren kente ziyaretçi akışının olduğunu, her geçen yıl ziyaretçi sayısının arttığını ifade eden Tosun, şimdi ise güzel bir yaz sezonu ve Kurban Bayramı tatili sürecinde olduklarını, bu dönemde de daha fazla ziyaretçi ağırlayacaklarına inandığını bildirdi.

Tosun, konaklama tesisi sıkıntısının ise devam ettiğine dikkati çekerek, çözüm arayışlarının sürdüğünü aktardı.

AA