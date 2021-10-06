Yemek Sinop mantısı nasıl yapılır? MasterChef 5 Ekim Sinop mantısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Sinop mantısı nasıl yapılır? MasterChef 5 Ekim Sinop mantısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Sinop mantısı nasıl yapılır? MasterChef 5 Ekim Sinop mantısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Sinop mantısı nasıl yapılır? MasterChef 5 Ekim Sinop mantısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar Sinop mantısı tarifi yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler ise Sinop mantısı tarifi araştırmaya başladı. Peki, Sinop mantısı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Sinop mantısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

06 Ekim 2021, Çarşamba 12:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sinop'un yöresel ve popüler lezzetlerinden birisi olan Sinop mantısı tarifi, internette en çok merak edilen lezzetler arasına girdi. Peki, Sinop mantısı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Sinop mantısı tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

SİNOP MANTISI TARİFİ

Sinop mantısı malzemeler

Hamuru için

  • 2 yumurta
  • 2 su bardağı su
  • Aldığı kadar un

İç harcı için

  • 1 soğan
  • 400 gram kıyma
  • 1 tatlı kaşığı karabiber

Haşlamak için

  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Su

Sosu için

  • 3 diş sarımsak
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 200 gram tereyağı
  • 2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

SİNOP MANTISI YAPILIŞI

Hamur için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kaba alarak yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örterek dinlenmeye bırakın.

İç harcını hazırlamak için, soğanı geniş bir kaba rendeleyin. Kıyma ve karabiber ekleyip karıştırın. Dinlenen hamuru iki bezeye ayırın. Bezelerden bir tanesini unlayarak açın ve kare parçalar kesin. Kare parçalara kıymalı harçtan yerleştirip hamurun iki çapraz köşesini içe ve dışa bükerek kapatın. Tencerenin içine çok az zeytinyağı ve tuz ekleyin. Mantı hamurunu tencerede haşlayın.

Sosu için, ezdiğiniz sarımsakları yoğurda ekleyerek hafif çırpın. Pişen mantıları bir servis tabağına alın. Üzerine tereyağında kavurduğunuz cevizleri ilave edin ve yoğurtla birlikte sunuma hazırlayın.

İlgili Haberler
Gyoza (Japon mantısı) nasıl yapılır? MasterChef 5 Ekim gyoza tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktasıYağ mantısı nasıl yapılır? Yağ mantısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Fas'ın Hollywood ünlüsü: Kazablanka
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Hamsiye 'Tayfa' dedik
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (06 Ekim 2021)