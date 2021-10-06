Sinop'un yöresel ve popüler lezzetlerinden birisi olan Sinop mantısı tarifi, internette en çok merak edilen lezzetler arasına girdi. Peki, Sinop mantısı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Sinop mantısı tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

SİNOP MANTISI TARİFİ

Sinop mantısı malzemeler

Hamuru için

2 yumurta

2 su bardağı su

Aldığı kadar un

İç harcı için

1 soğan

400 gram kıyma

1 tatlı kaşığı karabiber

Haşlamak için

Zeytinyağı

Tuz

Su

Sosu için

3 diş sarımsak

2 su bardağı yoğurt

200 gram tereyağı

2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

SİNOP MANTISI YAPILIŞI

Hamur için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kaba alarak yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örterek dinlenmeye bırakın.

İç harcını hazırlamak için, soğanı geniş bir kaba rendeleyin. Kıyma ve karabiber ekleyip karıştırın. Dinlenen hamuru iki bezeye ayırın. Bezelerden bir tanesini unlayarak açın ve kare parçalar kesin. Kare parçalara kıymalı harçtan yerleştirip hamurun iki çapraz köşesini içe ve dışa bükerek kapatın. Tencerenin içine çok az zeytinyağı ve tuz ekleyin. Mantı hamurunu tencerede haşlayın.

Sosu için, ezdiğiniz sarımsakları yoğurda ekleyerek hafif çırpın. Pişen mantıları bir servis tabağına alın. Üzerine tereyağında kavurduğunuz cevizleri ilave edin ve yoğurtla birlikte sunuma hazırlayın.



