Sinop mantısı nasıl yapılır? MasterChef 5 Ekim Sinop mantısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar Sinop mantısı tarifi yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler ise Sinop mantısı tarifi araştırmaya başladı. Peki, Sinop mantısı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Sinop mantısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
06 Ekim 2021, Çarşamba 12:35 Son Güncelleme:
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Sinop'un yöresel ve popüler lezzetlerinden birisi olan Sinop mantısı tarifi, internette en çok merak edilen lezzetler arasına girdi. Peki, Sinop mantısı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Sinop mantısı tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
SİNOP MANTISI TARİFİ
Sinop mantısı malzemeler
Hamuru için
- 2 yumurta
- 2 su bardağı su
- Aldığı kadar un
İç harcı için
- 1 soğan
- 400 gram kıyma
- 1 tatlı kaşığı karabiber
Haşlamak için
- Zeytinyağı
- Tuz
- Su
Sosu için
- 3 diş sarımsak
- 2 su bardağı yoğurt
- 200 gram tereyağı
- 2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi
Hamur için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kaba alarak yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örterek dinlenmeye bırakın.
İç harcını hazırlamak için, soğanı geniş bir kaba rendeleyin. Kıyma ve karabiber ekleyip karıştırın. Dinlenen hamuru iki bezeye ayırın. Bezelerden bir tanesini unlayarak açın ve kare parçalar kesin. Kare parçalara kıymalı harçtan yerleştirip hamurun iki çapraz köşesini içe ve dışa bükerek kapatın. Tencerenin içine çok az zeytinyağı ve tuz ekleyin. Mantı hamurunu tencerede haşlayın.
Sosu için, ezdiğiniz sarımsakları yoğurda ekleyerek hafif çırpın. Pişen mantıları bir servis tabağına alın. Üzerine tereyağında kavurduğunuz cevizleri ilave edin ve yoğurtla birlikte sunuma hazırlayın.