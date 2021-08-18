Sinop Üniversitesi 12 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sinop Üniversitesi 12 öğretim elemanı alımı yapacak. Sinop Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. " açıklaması yapıldı.

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