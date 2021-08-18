Türkiye Sinop Üniversitesi 12 öğretim elemanı alacak

Sinop Üniversitesi 12 öğretim elemanı alacak

Türkiye

Sinop Üniversitesi 12 öğretim elemanı alacak

Sinop Üniversitesi 12 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 01.09.2021 olarak açıklandı.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 17:26 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sinop Üniversitesi 12 öğretim elemanı alımı yapacak. Sinop Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. " açıklaması yapıldı.

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