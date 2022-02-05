Türkiye Sinop’ta 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Sinop’ta 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Türkiye

Sinop’ta 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Sinop’ta iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla öldürüp, kendisi de darp sonucu yaralanan zanlı Tuncay D., adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

05 Şubat 2022, Cumartesi 20:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sinop’un Durağan ilçesinde aile içi sorunlardan ötürü iki aile üyeleri arasında çıkan kavgada Tuncay D., İbrahim K. ve amcası Şerafettin K.’yi tabancayla vurarak öldürdü. İki kişinin katil zanlısı Tuncay D. ise mahalleli tarafından darp edilerek yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek gözaltına alınan katil zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından arka kapıdan çıkartılarak emniyet güçlerince Durağan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Sinop Adliyesi’ne sevk edilen Tuncay D., tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İHA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Pembe misafirler
Banu Şen
Rauf Tamer
Okey
Rauf Tamer
Şirin Sever
Onca zulme dayanmış bir kadın hikayesi: Dilberay
Şirin Sever
Erkut Can
Bu ülkede yaşanmaz mı?
Erkut Can
Hakan Çelik
Teknolojide üst lige çıkmamız buna bağlı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
2022’ye damga vuracak e-ticaret trendleri
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kayıp genç için 5. gün arama çalışmaları devam ediyor