Sinop’ta 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Sinop’ta iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla öldürüp, kendisi de darp sonucu yaralanan zanlı Tuncay D., adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.
05 Şubat 2022, Cumartesi 20:25 Son Güncelleme:
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Sinop’un Durağan ilçesinde aile içi sorunlardan ötürü iki aile üyeleri arasında çıkan kavgada Tuncay D., İbrahim K. ve amcası Şerafettin K.’yi tabancayla vurarak öldürdü. İki kişinin katil zanlısı Tuncay D. ise mahalleli tarafından darp edilerek yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek gözaltına alınan katil zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından arka kapıdan çıkartılarak emniyet güçlerince Durağan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Sinop Adliyesi’ne sevk edilen Tuncay D., tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
İHA