Türkiye Sinop’ta büyük korku! Boyu 12 metre, halk tedirgin

Sinop’ta büyük korku! Boyu 12 metre, halk tedirgin

Türkiye

Sinop’ta büyük korku! Boyu 12 metre, halk tedirgin

Sinop’ta, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişi de kaybolmuştu. Ayancık ilçesi Babaçay köyünde halk tedirgin. Ev ve köprülerini yıkan tomruk depoları afetin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen aynı yerlerinde duruyor. İşte büyük korku yaşayan yöre halkının talebi.

07 Kasım 2021, Pazar 10:47 Son Güncelleme:
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Sinop’ta 10 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin kaybolduğu sel felaketinde sürüklenen, boyları 12 metreyi bulan tomruklar, ev ve köprüleri yıktı, altyapı ve üstyapıda hasara yol açtı. Afetin ardından yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen, Ayancık ilçesi Babaçay köyünde dere yatağındaki tomruk dolu depolar, halkı tedirgin ediyor.

EV VE KÖPRÜLER YIKILDI

Sinop'ta 11 Ağustos’ta 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda, 10 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise kayboldu.

Debisi yükselen Ayancık Çayı ilçe merkezine taştı, cadde ve sokakları sel bastı. 3-4 kilometre mesafedeki tomruk depoları, selle birlikte ilçe merkezi ve Babaçay köyünde yıkıcı etki gösterdi. Sürüklenen, boyları 12 metreyi bulan tomruklar, ev ve köprülerin yıkılmasına, altyapı ve üstyapıda ağır hasarların oluşmasına yol açtı.

YÖRE HALKI DEPOLARIN KALDIRILMASINI İSTİYOR

Ayancık ilçesinde selin izleri silinmeye, alt ve üstyapı hasarları giderilmeye çalışılıyor. Ancak afetin ardından yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen Ayancık ilçesi Babaçay köyünde dere yatağında tomruklarla dolu depolar tedirgin ediyor. Tomrukların selde sürüklenip, dereyi tıkadığını belirtilen yöre halkı, depoların kaldırılmasını istiyor.

‘TOMRUKLAR MAHALLEMİZİ ALDI, TOMRUK DEPOLARI HALA AYNI YERİNDE DURUYOR’

Yaşadıkları afeti anlatan Kazım Üzü, “Tomruk depolarının burada durması çok yanlış oldu. O tomruklar, bu mahalleyi öylece götürdü. Arkadaşlarımız öldü, kayboldu. Çok üzgünüz” dedi. Tomruk depoları nedeniyle selin yıkıcı olduğunu söyleyen Kazım Gülen de “Tomruk deposu yukarıdan dağılınca istinat duvarını kırdı ve sel mahalleye girdi. Mahallemizi komple aldı gitti. Tomruk depoları hala aynı yerinde duruyor. Sel, gece olsaydı çok daha kötü olurdu” diye konuştu.

Mahallede yaşayan Cemal Ünal ise, “Sel tomruk deposunu dağıtınca yıkıcı bir etki gösterdi. Burayı koruyan set bir metre daha uzun olsaydı bu facia yaşanmayabilirdi. Şimdi önlem alınacaktır fakat insanlarımız gitti” ifadelerini kullandı.


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