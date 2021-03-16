Türkiye Sinop'ta karantinadaki köyün yolu toprakla kapatıldı

Sinop'ta karantinadaki köyün yolu toprakla kapatıldı

Türkiye

Sinop'ta karantinadaki köyün yolu toprakla kapatıldı

Koronavirüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sinop'ta karantinaya alınan Akçaalan köyünde köye giriş ve çıkış yapılmaması için yollar toprakla kapatıldı.

16 Mart 2021, Salı 12:27 Son Güncelleme:
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yüzde 18,8 ile yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olan Sinop, güncel vaka haritasında ‘Çok yüksek riskli iller arasında’ yer aldı. Kentte İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca vaka artışı yaşanan yerlerle ilgili ek tedbirler alınmaya, karantina kararları uygulanmaya başlandı.

Durağan ilçesinde vaka artışı yaşanan Akçaalan köyü karantinaya alındı. Köyde giriş ve çıkış yolları toprak dökülerek kapatıldı. Jandarma ekipleri de köyün giriş ve çıkış noktalarında kontrollere başladı.

DHA

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