Türkiye Sinop’ta sağanak etkili oluyor

Sinop’ta sağanak etkili oluyor

Türkiye

Sinop’ta sağanak etkili oluyor

Sel felaketinin yaşandığı Sinop’ta sağanak kent merkezi ile Ayancık ve Gerze ilçelerine etkili oldu.

13 Ağustos 2021, Cuma 00:12 Son Güncelleme:
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Kent merkezinde Korucuk ve Osmaniye mahallerinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Belediye ekipleri su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma yaptı. Sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesindeki sağanak nedeniyle yetkililerce vatandaşlardan özellikle dere ve ırmak yataklarından uzak durmaları istendi.

AA

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