Türkiye Sinop'ta sokakta maske kullanımı zorunlu oldu

Sinop'ta sokakta maske kullanımı zorunlu oldu

Türkiye

Sinop'ta sokakta maske kullanımı zorunlu oldu

Corona virüs tedbirleri kapsamında sokakta maske kullanımı zorunlu olan illere Sinop da eklendi.

02 Temmuz 2020, Perşembe 10:02 Son Güncelleme:
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Sinop'ta, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssısha Kurulu kararı gereğince bugünden itibaren il genelinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi.

Açıklamada, maske kullanım kurallarına aykırı davrananlara Umumi Hıfzıssısha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.


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