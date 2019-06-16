Sinop’taki kazada yaralanan doktor hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop’un Durağan ve Boyabat ilçesi arasında Yandak Mezarlığı mevkisinde meydana geldi.

Samsun'un Bafra ilçesinde özel bir hastanede doktor olarak görev yapan Raif Çaylı idaresindeki motosiklet traktörle çarpıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada ağır yaralanan ve ambulans helikopter ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan doktor Raif Çaylı, yapılan müdahalelere rağmen Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti.

Doktor Raif Çaylı hayatını kaybetti

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SİNOP (İHA)