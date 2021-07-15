Sinovac aşısının ikinci dozu, aşılama uygulamasının başlamasından bu yana farklı aralıklarla yapılıyordu. Bir dönem yaşanan aşı tedarikindeki sorunların aşılması üzerine aşıların ikinci dozlarının aralarındaki süreler de kısaldı. Peki, Sinovac 2 doz arası ne kadar? Sinovac aşısının ikinci dozu ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar…

SİNOVAC AŞISININ İKİNCİ DOZU NE ZAMAN YAPILACAK?

Sinovac aşısının ikinci dozu ile ilgili açıklama Kurban Bayramı öncesinde son kez gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısından sonra geldi. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca, aşılama takviminin güncellendiğini belirtti ve 1 doz Sinovac aşısı olan vatandaşların ikinci doz Sinovac aşılarını 4 hafta sonra olabileceklerini kaydetti.

Böylelikle Sinovac 2 doz arası 4 hafta olarak belirlendi.

SİNOVAC AŞISININ YAN ETKİLERİ

Sinovac aşısı üzerinde yapılan çalışmalarda herhangi bir ciddi yan etki saptanmamıştır. Bununla birlikte hafif ve orta şiddetli bazı yan etkilerin görülebilmektedir. Herkeste görülmemekle birlikte bazı kişilerde gelişebilecek aşı sonrası Sinovac yan etkileri arasında şunlar yer alır:

Aşının yapıldığı kolda ağrı, kızarıklık, şişlik gibi sorunlar

Ateş

Baş ve vücut ağrıları

Yorgunluk

İshal

Titreme

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