Türkiye Sinovac aşı randevuları 1. doz için tekrar açıldı

Sinovac aşı randevuları 1. doz için tekrar açıldı

Türkiye

Sinovac aşı randevuları 1. doz için tekrar açıldı

Sinovac aşısında 1. doz için yaklaşık 1 aydır randevu verilmiyordu. BioNTech’e yönlendirme yapılıyordu. Sinovac aşısında randevular, 1. dozu için yeniden başladı. İşte son dakika sinovac aşı randevusu haberinin detayları...

18 Mayıs 2021, Salı 08:58 Son Güncelleme:
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Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, “Yaklaşık bir aydır Sinovac aşısında 1. doz için randevu verilmiyordu. İnsanlar BioNTech’e yönlendiriliyordu. 17 Mayıs itibarıyla randevular yeniden alınabiliyor. 20 milyon doz Sinovac aşısı bu ayın sonuna kadar gelirse, bizim 2 ay içerisinde yapacağımız aşı sayısı 2’ye katlanabilir” dedi.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, Sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmasının çok önemli ve doğru bir karar olduğunu belirten Eryazğan, “Bunların 18 yaşın üzerinde çocukları da risk altında” diyerek, bunların da aşılama listesine dahil edilmesini talep etti.

Eryazğan, kontrollü normalleşme kararlarını değerlendirirken ise şunları söyledi:

“Normalleşme ile ilgili bazı kararların devam ettiğini görüyoruz. Vaka sayısı 10 binin altına inmediği için yeni normallerde daha dikkatli olmamız lazım. Daha önce aç-kapa modeli şeklinde yapılanlarda hızlı açılmalardan dolayı vakaların hızlıca arttığını gördük. Bu noktada tedbirlerin asla dikkatten kaçmaması gerekiyor. Yeni açıklanan normalleşmede kamu çalışanlarının esnek çalışması söz konusu. Bu noktada ne yazık ki pandeminin başından beri aile hekimlikleri esnek çalışamamakta. Bu esnek çalışma modelinin de il müdürlüklerine bırakılmadan, bakanlık tarafından aile hekimliklerine de uygulanmasını talep ediyoruz.”

YERLİ AŞIDA CORONAVAC KULLANILACAK 

Sinovac aşısında randevular yeniden açıldıKayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. Faz-2 çalışması ise 9 Nisan’da tamamlandı. 250 gönüllü üzerinde yapılan Faz-2’nin raporlama çalışmasında son aşamaya gelindi. Bu ay sonunda yerli aşının Faz-3 çalışmasının başlaması planlanıyor.

SİNOVAC AŞI RANDEVULARI AÇILDI 

Yerli aşının Faz-3 aşamasında gönüllülerin bir kısmına plasebo yerine Türkiye’de yaygın kullanımda olan Çin şirketi Sinovac’ın geliştirdiği CoronaVac aşısı kullanılacak. Çalışmada gönüllü olacak benzer gruptaki kişilerin bir kısmına yerli aşı bir kısmına ise Sinovac aşısı uygulanacak.

Böylece yerli aşının etkinliğinin yanında aynı şekilde inaktif aşı olan Sinovac aşısına kıyasla koruyuculuğu da karşılaştırılmış olacak. Aynı zamanda Faz-3 aşamasında gönüllü olan herkesin aşılanması da sağlanacak.

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