Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye’deki aşı uygulamaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşların 3. doz aşı için artık randevu alabileceklerini söyledi. Peki, Sinovac aşısı olan 3. dozu Biontech olabilir mi? Üçüncü doz aşı hangisinden olmalı, farklı aşı olunabilir mi? İşte yanıtı…

SİNOVAC AŞISI OLAN 3. DOZU BİONTECH OLABİLİR Mİ? ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI HANGİSİNDEN OLMALI, FARKLI AŞI OLUNABİLİR Mİ?

Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Bakan Fahrettin Koca, 3. Doz aşı ile ilgili detayları aktardı. Üçüncü doz aşının hangi aşı türü olduğunun herhangi bir kısıtlaması veya önceliği olmadığını kaydedn Bakan Koca, sağlık çalışanlarının ve vatandaşların ilk iki dozu hangi aşıyı yaptırmış olursa olsun, üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabileceklerini söyledi ve “Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı üçüncü doz olarak yaptırabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI NE ZAMAN?

Bakan Koca, üçüncü doz aşının ise şimdilik sağlık çalışanlarına ve 50 yaş üstü vatandaşlara yapılacağını belirtti ve 30 Haziran tarihi itibariyle 3. doz aşı için randevu alınabileceğini aktardı.

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