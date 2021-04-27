Türkiye Sinovac aşısı olmadan aşılama süreci devam edebilir

Sinovac aşısı olmadan aşılama süreci devam edebilir

Türkiye

Sinovac aşısı olmadan aşılama süreci devam edebilir

Türkiye'de aşılama süreci Sinovac aşısı olmadan devam edebilir. Sinovac aşısı olacak vatandaşlara birinci doz için 3 Mayıs’a kadar randevu verilmedi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan bu durumun nedenini açıkladı...

27 Nisan 2021, Salı 09:14 Son Güncelleme:
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Sinovac aşısını olacaklara birinci doz için 3 Mayıs’a kadar randevu verilmezken, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, bunun sebebinin bakanlığın ikinci doz aşıları garantiye almak istemesi olduğunu belirtti. Aşılama konusunda Bilim Kurulu’nun kapsamlı bir çalışma içinde olduğunu söyleyen Eryazğan, “Sinovac’ta birinci dozun yeni kişilere yapılıp yapılmayacağı tedarik noktasında tartışılıyor” dedi.

Eryazğan, aşılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. AHEF olarak aşı tedariği noktasındaki uyarılara devam ettiklerini belirten Eryazğan, aşılama hızını etkileyecek her türlü sıkıntının giderilmesi gerektiğini vurguladı. Sinovac aşısıyla ilgili birinci dozda 3 Mayıs’tan önceye randevu alınamadığını anımsatan, Eryazğan, şunları söyledi:

“Tedarik noktasında mutlaka alternatiflerin değerlendirilmesi için fikrimizi dile getiriyoruz. Bakanlıktan gelen bilgilere göre, Sinovac’ın ikinci dozu garanti durumda. Ancak birinci dozun, yeni kişilere yapılıp yapılmayacağı, tedarik noktasında tartışılıyor. Sputnik V aşısına talebimizi ilettik. Gelecek yanıta göre BioNTech tek aşı mı olacak, Sputnik V eklenecek mi, eklenirse kimlere yapılacak, Sinovac ne olacak? Hepsi belirlenecek. Bilim Kurulu’nun da bu konuda kapsamlı bir çalışma içinde olduğunu öğrendik. Bir yol haritası çıkarılıyor. Hangi aşıdan ne kadar devam edileceği konusunda karara varılacağını düşünüyoruz.”

FAVİPİRAVİR İLAÇLARI ZAMANINDA KULLANIN

Karantinadaki vatandaşların verilen bazı ilaçları kullanmadığı noktasında tespitler olduğuna işeret eden Eryazğan, “Favipiravir ilaçlarının geç kullanıldığı noktasında tespitler var. Bu hastalığın seyrini önemli ölçüde etkiliyor. Vatandaşları bu konuda uyarıyoruz; lütfen ilaçlarınızı düzgün ve zamanında kullanın” dedi.


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