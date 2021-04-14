Çinli bir yetkili, ülkesinde geliştirilen aşıların etkinliğinin düşük olduğunu açıklamıştı. Ancak bilim insanları, Türkiye’de uygulanan Çinli Sinovac’ın CoronaVac aşısının oldukça etkili olduğunu ve can kaybı ile hastalığı ağır geçirmeyi engellediğini söyledi.

Çin Hastalık Kontrol Merkezleri’nin (CDC) direktörü Gao Fu, Çin’e geliştirilen Kovid-19 aşılarının “yüksek bir korumaya” sahip olmadığını söylemiş ve etkinliği artırmak için farklı aşıların karıştırılmasının düşünüldüğünü ifade etmişti. Üç gün önce yapılan söz konusu açıklama ile ilk kez Çin’den bir yetkilinin ülkede üretilen koronavirüs aşılarının düşük koruma oranına sahip olduğunu kamuoyu önünde dile getirmişti. Türkiye’de de kullanımda olan Çin’de üretilen Sinovac ilaç firmasının Kovid-19 aşısının semptomatik enfeksiyonların önlenmesine yönelik koruyuculuk oranı Brezilya’da yüzde 50.4 olarak ölçülmüştü. Türkiye’de yapılan ölçümlerde Sinovac aşısının etkililiğinin yüzde 83.5 ve hastanede yatışı engelleme oranının yüzde 100 olarak tespit edildiği açıklanmıştı. Türkiye’de mRNA aşısı olan Biontech ile birlikte CoronaVac aşısı uygulanmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 19 milyon 116 binden fazla kişi aşılandı. İlk doz aşı uygulanan kişi sayısı 11.4 milyonu, 2. doz uygulanan sayısı da 7.6 milyonu aştı.

YOĞUN BAKIMDAKİLERİN TAMAMINA YAKINI AŞISIZ

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Sinovac aşısının Faz 3 sonuçlarının henüz açıklanmadığına işaret ederek, ülke verileri ve Türkiye’de yapılan çalışmalara göre, Sinovac aşısının yüzde 70 dolayında etkili olduğunun söylenebileceğini aktardı. “Üçüncü dalgada 2 doz aşısını olanlar arasında yoğun bakıma kaldırılan ve hayatını kaybeden hasta bilmiyoruz” diyen Tükek, “Aşının ölüm ve yoğun bakım tablosunu önlediğini görüyoruz. ‘Sinovac aşısı BioNTech aşısının altında kaldığı’ şeklinde bir algı oluşsa da Sinovac’ın uzun vadede daha işe yarayacağı ve mutasyonlara daha dayanaklı olacağını tahmin ediyoruz. Hangi aşıyı bulursak olalım. Yoğun bakım servislerine yatırılanların neredeyse tamamına yakınının aşısız 60 yaş altı grup hastalardan oluşuyor” dedi.

"SİNOVAC AŞISININ YAN ETKİ RİSKİ YOK"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık da Prof. Dr. Tükek ile benzer görüşleri ifade etti, hiçbir aşının faz 3 sonuçlarının tamamlanmadığına dikkat çeken Balık, “Bize Sinovac aşısının koruyucu olduğuna dair net veriler yansıyor. İki doz aşısını olup yoğun bakımda yatan hasta neredeyse yok. Sinovac aşısını yan etki riski yok. Diyelim ki etkisi yüzde 50. Böyle olsa bile salgını sonlandırmada en güçlü silah. Aşıdan kaçınmak, böyle bir süreçte hayati risk anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Güner Söyletir de Sinovac aşısının yoğun bakım tablosunu önlemede yüzde 95 etkin olduğunu kaydetti. “Şu an ki tabloda hastanelerde tedavi gören hasta grubu 20-59 yaş arası vatandaşlarımız. 65 yaş aşılanmış hasta sayısı bir elin parmaklarını geçmez’ diyen Prof. Dr. Söyletir, Gao Fu’nun Sinovac’ı aşı kokteyli haline getirip uygulayarak mutant virüslere karşı etkili hale getirmekten bahsettiğini söyledi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul da, “Mutant virüslere karşı tüm aşıların etkinliği bir miktar düştü. Aşı olsanız bile hastalığı hafifi geçirme olasılığınız vardır. ‘Çin malı aşı’ diye bir yaftalama yanlış. İki doz aşı olanlar arasında hastalananların sayısı çok düşük seviyede” dedi.

TURİZMCİLER AŞILANIYOR

Antalya’da turizm sektörü çalışanları, öncelik kapsamında Kovid-19 aşısı olmaya başladı.

Tesislerin çalışanlarının aşılanabilmesi için sezonda açık olması ve güvenli turizm sertifikası almış olması şart koşuluyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, “Personelimizin aşılanması hem bizim hem de gelecek turistlerin sağlığı için iyi olacak. Bu durum bizi rakiplerimizin bir adım önüne geçirecek. Bunun dünyada başka örneği yok. Aşılama işlemini de güvenli turizmle birlikte tanıtımda kullanacağız” dedi.

Mert İnan Milliyet



