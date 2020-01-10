Sinoz Kozmetik, Babil dizisine sponsor oldu

Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Babil dizisinin sponsoru Sinoz Kozmetik oldu. 2008 yılından bu yana Türkiye’nin kozmetik sektöründe beğenilen markası Sinoz, heyecanla beklenen Babil dizisi için sponsorluk anlaşmasını imzaladı.

Yönetmeliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel'in birlikte kaleme aldıkları, yakında Star TV'de başlayacak olan Türk yapımı psikolojik gerilim türündeki televizyon dizisi Babil, Sinoz Kozmetik ile anlaşarak sezona güçlü bir sponsor ile başlamış oldu.

'Yerli yapımları destekliyoruz'

Babil dizisi sponsorluğu ile ilgili Sinoz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekci, “Yerli yapımların günümüzde ne kadar güçlü bir etki yarattığını görüyoruz. Daha önce İstanbullu Gelin dizisi ile yakaladığımız iş birliğinin etkilerini Babil dizisi sayesinde devam ettireceğimizi ve markamızın başarılı çalışmalarının bilinirliğini arttıracağını düşünüyoruz. Yeni dönemde Sinoz Kozmetik markasını duymayan kişilere de etkili yapımlar aracılığıyla ulaşmayı hedefliyoruz. Güçlü ekibi ile başarılı bir yapım olacağına da inanıyoruz” dedi.



