Sinüzit nedenleri ve tedavisi

Sinüzit koku duyusunun kaybolmasına yol açar mı?

Genelde yol açmaz. Eğer burunda koku hücrelerinin olduğu bölgeyi dolduran polipler varsa hasta koku alamaz. Veya virütik enfeksiyondan dolayı bu hücreler tahrip olduysa koku duyusu kaybedilebilir.

Burundaki hangi sorunlar sinüzit yapar? Her bozukluk...

Birinci sırada kıkırdak ve kemik eğrilikleri yer alıyor. Ama çocuklarda kıkırdak ve kemik eğriliklerine mecbur kalmadıkça müdahale edilmiyor, bekleniyor. İkincisi, burnumuzda 3 adet et var, bunlar havayı nemlendirir, süzer, ısıtır. Bazen yanlış çalışıp şişer ve burun tıkanıklığı yaparlar. Eskiden bunları alırdık, şimdi yeni teknolojilerle küçültüyoruz.

Burun tıkanıklığı için kullanılan spreyler sinüzit nedeni mi?

Evet. Burun spreyleri en fazla 5 gün kullanılmalı. Burun etlerinin içinde büzülmesini ve şişmesini sağlayan damarlar var. Bu damarların etrafındaki adaleler kasıldığında burun açılır. Vücut bunu öyle ayarlamış ki, bir sağ taraf açılır, akciğere hava gider, sonra sol taraf açılır ve akciğer havalanır. Burun spreyleri devamlı adaleleri kastığı için nöbetleşe çalışan bu sistemi bozulur. Bir müddet sonra adale fonksiyonunu kaybeder, normal çalışamaz hale gelir.

Ameliyat öncesi hangi tetkikler gerekli?

Tekrarlayan ve kronikleşmiş (3 aydan uzun süreli) sinüzitte bilgisayarlı tomografi isteriz. Burunda bir anomali olup olmadığını tespit etmek için önemli. Bunun dışında bazı hastalarda sinüzite neden olan kistik fibrozis hastalığının olup olmadığını anlamak için ter testi yaptırırız.

Ne zaman ameliyat gerekli?

İlaç tedavisi ile düzelmeyen, tekrarlayan ve kronikleşmiş sinüzitte ameliyat gerekli. Ameliyatla sinüs deliklerinin kapanmasına neden olan bozukluklar ortadan kaldırılır. Burun içine hiç zarar vermeden, gelişmiş teknolojik aletlerle sinüsleri çalışır hale getiririz. Bu gelişmiş teknolojiler artık Türkiye’nin her yerinde var. Ameliyat ne kadar sürer? Duruma göre değişir. Bazen yarım saat, bazen 1 de saat kadar sürer. Ameliyat sonrası süreç kolaydır, 1-2 pansumanla iş biter. Normal yaşama birkaç gün içinde dönülür. Tampona ihtiyaç olmaz. Ama polip ya da tümör ameliyatı farklı, bu sorunlar varsa daha geniş ameliyat yapılır.

Kaplıca iyi gelir mi?

Hayır, kaplıcanın sinüzitte yeri yok. Ama yazın temiz olmak koşuluyla deniz faydalı olur. Elbette kanalizasyonun açıldığı denizlere girilmeyecek. Bu arada havuz konusunda çok dikkatli olunmalı. Yazlıktaki havuzlar, yazlıktaki ev sayısına göre yapılır. Havuza siteye gelen misafirler girdiği zaman o havuzun temizlenmesi mümkün olmaz. Bu kez klor basılır, bu kez klor nedeniyle hasta olursunuz. Duş almadan, bone takılmadan havuza girilmez. Maalesef bu kurallara spor salonlarında bile uyulmuyor.









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