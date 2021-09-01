MALZEMELER

Renkli kartonlar

Makas

Pipetler

Parmak boya

Yapıştırıcı

Stickerlar

NASIL OYNANIR?

Minnoş sıcak yaz günlerinde sizce en çok neyi giyeriz? Tabii ki parmak arası şıpıdık terlikler! Öncelikle bu oyunumuz biraz etrafı boya yapabilecek bir oyundur. O yüzden size tavsiyem zemininize okunmuş gazete veya eski bir örtü sermeniz. Çocuğunuzla birlikte ayakaltlarınızı parmak boya ile boyayınız. Ayaklarınızı seçtiniz renkteki karton üzerine koyunuz ve ayak baskınızı oluşturunuz. Ayak baskılarınızın etrafından kabaca kesiniz. Parmak arası terlik yapmaya çalıştığımız için pipetleri bir uzun bir kısa olacak şekilde kesiniz ve parmaklarınızın alt kısmına yapıştırınız. Terlikler hazır! Peki, siz bu terlikleri sade mi yoksa biraz daha süsleyerek mi kullanacaksınız? Bu karar sizin ve yaratıcılığınızı konuşturarak stickerlarla terliğinizi süsleyebilirsiniz.