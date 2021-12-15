Spor 'Sir' Lewis Hamilton, şövalyelik nişanını Prens Charles'tan aldı

'Sir' Lewis Hamilton, şövalyelik nişanını Prens Charles'tan aldı

Spor

'Sir' Lewis Hamilton, şövalyelik nişanını Prens Charles'tan aldı

Formula 1'de sezonu Max Verstappen'in ardından ikinci sırada tamamlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, şövalyelik nişanını Galler Prensi Charles'tan aldı.

15 Aralık 2021, Çarşamba 17:45 Son Güncelleme:
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth trarafından şövalye unvanına layık görülen Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, nişanını Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle aldı.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan, bu sezon da Max Verstappen'e son yarışın son turunda geçilerek 8. şampiyonluğu kaçıran Lewis Hamilton, şövalyelik nişanını Galler Prensi Charles'tan aldı. Hamilton törene annesiyle birlikte katıldı.


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