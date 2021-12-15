İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth trarafından şövalye unvanına layık görülen Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, nişanını Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle aldı.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan, bu sezon da Max Verstappen'e son yarışın son turunda geçilerek 8. şampiyonluğu kaçıran Lewis Hamilton, şövalyelik nişanını Galler Prensi Charles'tan aldı. Hamilton törene annesiyle birlikte katıldı.



