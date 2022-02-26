Türkiye Sır ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu yatağında ölü bulundu!

Sır ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu yatağında ölü bulundu!

Türkiye

Sır ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu yatağında ölü bulundu!

Kahramanmaraş Elbistan'da 13 yaşındaki kız çocuğu yatağında ölü bulundu. Küçük kızın ölüm nedeni inceleme sonrası netlik kazanacak.

26 Şubat 2022, Cumartesi 12:45 Son Güncelleme:
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Olay, Cumhuriyet Mahallesi Doğuş Sokak’taki 3 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki A.K.’nin odasına giren anne, kızını hareketsiz şekilde buldu. Aile fertlerinin ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. A.K.’nin cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

A.K.’nin kesin ölüm sebebi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri, küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

İHA


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