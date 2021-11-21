Türkiye Sır ölüm! Arkadaşlarının cansız bedenini buldular

Sır ölüm! Arkadaşlarının cansız bedenini buldular

Türkiye

Sır ölüm! Arkadaşlarının cansız bedenini buldular

İzmit’te, fiziksel engelli İsmail Görgün (30), dün gece evine misafirliğe gelen iki arkadaşı tarafından bugün öğle saatlerinde salonda ölü bulundu. Görgün’ün ismi açıklanmayan arkadaşları, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

21 Kasım 2021, Pazar 18:12 Son Güncelleme:
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İzmit’te 28 Haziran Mahallesi Mevlevi Sokak'ta yalnız yaşayan fiziksel engelli İsmail Görgün, evine gelen iki arkadaşıyla gece geç saatlere kadar oturdu. Bugün öğle saatlerinde uyanıp evin salonuna gelen iki arkadaş, İsmail Görgün’ün yerde hareketsiz halde yattığını görünce durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde İsmail Görgün’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından İsmail Görgün’ün cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Görgün’ün vücudunda darp izine rastlanmazken, olay sırasında evde bulunan iki arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli) (DHA)

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