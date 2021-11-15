Türkiye Sır ölümü aydınlatmak için TÜBİTAK devreye girdi!

Sır ölümü aydınlatmak için TÜBİTAK devreye girdi!

Türkiye

Sır ölümü aydınlatmak için TÜBİTAK devreye girdi!

İstanbul Sancaktepe'de, balkondan düşerek şüpheli şekilde ölen Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın erkek arkadaşı 'Kendisini bir anda balkondan attı, daha önce de bana intihar videoları göndermişti' demişti. Ukraynalı modelin ölümünde flaş bir gelişme yaşandı. Sır ölümü TÜBİTAK aydınlatacak.

15 Kasım 2021, Pazartesi 07:47 Son Güncelleme:
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Ukraynalı model Anzelika Srabiants (33) balkondan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. O anları kayda alan Srabiants'ın erkek arkadaşı Burak Ercan'ın "kasten öldürme" suçundan tutuklandığı soruşturmada TÜBİTAK devreye girdi. Sabah'ın haberi...



Ercan'ın "Kendisini bir anda balkondan attı, daha önce de bana intihar videoları göndermişti" ifadesinin ardından savcılık, ikilinin telefonlarının TÜBİTAK tarafından incelemesine karar verdi. Savcılık, telefonlardaki fotoğraf ve videolar ile arama ve mesajlaşmaların tespitini istedi.

Soruşturmadaki kritik soruların cevabı, TÜBİTAK'ın yapacağı inceleme sonucunda ortaya çıkacak.

'LÜTFEN' ÇIĞLIKLARI...

İstanbul Sancaktepe'de köpek eğitmeni Burak Ercan ile birlikte lüks bir sitede yaşayan model Srabiants'ın, haziran ayında evin balkonundan düştüğü iddia adilmişti. Ercan tarafından kayda alınan dehşet görüntülerinde Ercan'ın, "Bak ben bir şey yapmıyorum, come, come, come" dediği duyulurken, talihsiz kadının ise "please" (lütfen) çığlıkları dikkat çekiyor. "Kasten öldürme" suçundan tutuklanan Burak Ercan'ın cinayetle suçlanmamak için o anları videoya çektiği öne sürülüyor.

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