Türkiye Sır perdesi aralandı! Cinayetin ardından yasak aşk çıktı

Sır perdesi aralandı! Cinayetin ardından yasak aşk çıktı

Türkiye

Sır perdesi aralandı! Cinayetin ardından yasak aşk çıktı

Manisa’nın Selendi ilçesinde, evinde ölü bulunan Tuncay Yuca (40) cinayetinin arkasından yasak aşk çıktı. Jandarmanın kurduğu özel ekibin ardından gözaltına alınan toplam 6 kişiden 3’ü tutuklandı. Yuca’nın ise 3 saat boyunca sopayla dövüldükten sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Olaydaki tutuklu sayısı 5’e yükseldi.

31 Aralık 2021, Cuma 19:12 Son Güncelleme:
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Olay, geçen 26 Kasım’da saat 06.00 sıralarında Selendi ilçesi kırsal Kazıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Tuncay Yuca, komşuları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma, şüphe üzerine T.B. (37) ve eşi H.B.’yi (40) gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgularında çelişkili ifadeler veren T.B. ve eşi H.B., cinayeti itiraf etti. T.B., Tuncay Yuca’nın eşi H.B. ile ilişkisi olduğunu, bu nedenle öldürdüklerini kabul etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B. ve H.B. tutuklandı.

Jandarma, Selendi Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine soruşturmayı daha da derinleştirdi. Jandarma, olayın daha detaylı araştırılması için özel ekip kurdu.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbaratçıların da içinde bulunduğu ekip, mahalle sakinleriyle yaptığı detaylı görüşmeler sonrası, olaya ilişkin yeni izlere ulaştı. Geçen hafta T.B. ve H.B.’nin 6 akrabası daha gözaltına alındı. Tuncay Yuca’nın 3 saat boyunca sopayla dövüldükten sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Cinayette parmağı olduğu tespit edilen T.B.’nin babası T.B. (67), ağabeyi A.B. (38) ve teyzenin eşi B.D. (48), ’planlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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