İstanbul’da valilik Boğaz hattında, belediyeler de kendi ilçelerinde kaçakları bir bir tespit ediyor.

İSTANBUL’DA TESPİT

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’da da kaçak yapılar için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Şu anda Beylerbeyi, Çengelköy gibi sahil bölgelerinde inceleme yapılıyor. İstanbul’da hem valilik hem de belediyelerin tespitleri sonucunda kaçak yapılar ilçe ilçe belirlenecek. Tespitler, ay sonuna kadar bitecek. Bunun sonucunda tıpkı Bodrum’da olduğu gibi İstanbul’da da yıkım süreci başlayacak.

BODRUM'DA SÜRE BİTİYOR

Bakanlık, 20 Ağustos’ta Muğla’nın Bodrum ilçesinde kıyı ve koylarda kaçak yapılar için denetime çıkmış, imara aykırı 8 projede inşaatları mühürleyip, durdurmuştu. Bugün itibarıyla Bodrum’da 21 proje için tutanak tutuldu. Bu projelerde 2080 konut ve 6 otel yapısı bulunuyor. Daha sonra denetimleri Muğla’ya yayan bakanlık, 12 ilçede 2511 yapıda aykırılık tespit etti. Ayrıca toplam 545 Yapı Kayıt Belgesi de iptal edildi.

BAKANLIK YIKACAK

Bu inşaatlara da kaçak yapılarını yıkması için bir ay süre verilmişti. Bu süre eylül sonunda doluyor. Yıkılmaması halinde Bakanlık bu inşaatları re’sen yıkacak. Şu anda bu sürecin tamamlanması bekleniyor. Bakanlık, tespit çalışmalarını yalnızca kıyı bölgeleriyle sınırlı tutmuyor. Edinilen bilgilere göre, 81 ilde mevzuata aykırı yapıların yıkımı etaplar halinde gerçekleştirilecek.

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU/ POSTA