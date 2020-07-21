Magazin Sıra dışı yarışma: 'Uzak Ara Eğlence'

Sıra dışı yarışma: 'Uzak Ara Eğlence'

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Sıra dışı yarışma: 'Uzak Ara Eğlence'

Gülben Ergen, Reha Özcan, Can Bonomo, Belçin Bilgin ve Alper Kul'un jüri koltuğunda oturduğu yarışma programı 'Uzak Ara Eğlence' pazar akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

21 Temmuz 2020, Salı 09:57 Son Güncelleme:
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Kanal D’nin birbirinden ünlü jüri üyeleri ile fark yaratacak yeni yarışma programı 'Uzak Ara Eğlence', 26 Temmuz Pazar akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Sunuculuğunu Pelin Akil’in üstlendiği yarışmanın jüri koltuğunda Gülben Ergen, Reha Özcan, Can Bonomo, Belçim Bilgin ve Alper Kul oturacak. İki yarışmacının yer alacağı eğlenceli programa 6’ncı jüri ise konuk olarak dahil olacak. Konuk jürinin her hafta değişeceği yarışmada jüriler,yarışmacıları bazen kandırmaya çalışacak; bazen de yetenekleriyle onlara puan kazandıracak.

Proje, şarkılardan tekerlemelere, genel kültür sorularından hikayelere kadar zengin bir içeriğe sahip...

“Uzak Ara Eğlence”, 26 Temmuz Pazar akşamı saat 22.15’de, Kanal D’de….

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