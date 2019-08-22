Muğla Bodrum’da koyları beton yığınına çeviren imara ve ruhsata aykırı 8 projedeki 1611 konut ve 4 otel inşaatının mühürlenmesiyle kıyılardaki denetimler hız kazandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un önceki gün sahilden koyları gezerek, tartışmalı projeleri incelemesinin ardından bakanlık ekipleri, Muğla’nın diğer ilçelerinde de denetimlerini artırdı.

İNCELEME SÜRDÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre; sadece Muğla’da bakanlığın 100’ün üzerinde teknik elemanı sahada incelemelerde bulunuyor. Ekipler dün de Fethiye ve Marmaris kıyılarında tespitler yaptı. Yapılan inceleme sonucunda kaçak yapılar tespit edilirse, 8 dev projeye yapıldığı gibi inşaatlar durdurulacak ve aykırılıkların giderilmesi için bir ay süre verilecek.

MÜHÜRLENEN PROJEDEN EV ALANLAR DİKKAT!

Mühürlenen 8 projedeki konutlardan alanlar ise tedirgin olup, şirket yetkililerine ulaşmaya çalıştı. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, ev sahiplerine şu tavsiyelerde bulundu:

FESİH HAKKI VAR

“Önce firmadan usulsüzlüğün ne olduğunu öğrenin. Firmalar bir ay içinde aykırılığı giderebilirse inşaata devam edecek. Eğer giderilemez bir kaçak varsa, cezai şartsız fesih hakkı oluşur. Ancak kaçakları yıkıp inşaata devam ederse fesih hakkı oluşmaz. Bu durumda, cayma hakkının yasal süresi bitmediyse (2 yıl), cezai şartı ödeyip de cayabilirsiniz” dedi.

SÖZLEŞMEYE AYKIRI

Yıkılan kaçak yapılar, firmanın taahhüt ettiği bir hizmeti engelliyorsa da fesih hakkı oluşabilir. Bu durumda tüketicinin iki hakkı olduğunu söyleyen Avukat Ali Güvenç Kiraz, “Örneğin iskele vadedip, bunu kaçak olduğu için gerçekleştiremiyorsa tüketici, firma taahhüde uymadığı için sözleşmeyi feshedebilir ya da değer kaybından dolayı ‘bedeli geri öde’ diyebilir. Her türlü sözleşmeye aykırılık fesih sebebidir” diye konuştu.

TEPKİ YAĞIYOR

Mühürlenen projelere Bodrum halkından da tepki yağıyor. Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek, “2016’da ilk kayanın denize düştüğü andan beri şikayetlerimizi yaptık. Buradaki topografya değişti. Dinamitler patlatıldı ve ağaçlar kesildi. Her şey yok edildi. Tam bir katliam yaşandı. Çevre suçu işliyorlar. Görüntü her şeyi gösteriyor” dedi.

3 BİN 260 KAÇAK YAPI İÇİN TALİMAT

Türkiye genelinde kaçak yapılarla mücadeleye devam edecek olan bakanlık, bu denetimleri tüm sahil kesimine yayacak. Bakan Kurum, Bodrum’da yaptığı açıklamada tespit ettikleri 20 bin kaçak yapının 3 bin 260’ının Muğla’da yer aldığını söylemişti. Bu kaçak yapıların yıkımlarının yapılması için dün Bakanlık yetkilileri ilgili belediyelere yıkım talimatları göndermeye başladı.

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU