Dünya Sırbistan aşı olan kişilere para verecek

Sırbistan aşı olan kişilere para verecek

Dünya

Sırbistan aşı olan kişilere para verecek

Sırbistan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aşı yaptıran vatandaşlarına 3000 dinar (250 TL) dağıtacağını açıkladı.

07 Mayıs 2021, Cuma 09:09 Son Güncelleme:
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6.9 milyon nüfusa sahip Sırbistan’da aşılama oranının düşük kalması üzerine kampanya başlatıldı. COVID-19 aşısı yaptıranlara 3000 dinar (250 TL) ödeneceğini açıklayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bu yolla, “sorumlu davranan” vatandaşların ödüllendirilmiş olacağını söyledi. Söz konusu tutar, ülkede ortalama aylık maaşların yüzde 5’ine karşılık geliyor.

Cumhurbaşkanı Vucic, ödül programını duyurduğu konuşmasında, aşı yaptırmayanları “sorumsuz ve bencil olmakla” itham etti. Belgrad hükümeti, kamuda çalışan ve aşı yaptırmayan kişilerin koronavirüse yakalanmaları durumunda hastalık ödemesi alamayacaklarını bildirdi.

BİR GÜNDE 22 KİŞİ ÖLDÜ

Ay sonuna kadar ülke nüfusunun yüzde 55’ini aşılamayı hedefleyen Sırbistan’da vatandaşlar; BioNtech, Sinopharm, AstraZeneca ve Sputnik aşıları arasında tercih yapabiliyor. Şu ana kadar 3.6 milyon doz aşı yapılan ülkede, nüfusun yüzde 29’unun en az bir doz aşı olduğu kaydedildi. Ülkede dün 1402 yeni vaka ve 22 ölüm rapor edildi.

Hürriyet

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