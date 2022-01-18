Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ankara'ya resmi bir ziyarette bulundu. Erdoğan, Vucic'i resmi törenle karşıladı. Baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ticaret hacmimiz rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 34'e yakın bir artışla bu rakamı 2 milyar dolar seviyesine taşıdık. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır. İcra edilebilecek müşterek projeler hakkında görüştük. Sırbistan ile ilişkilerimiz mükemmel seviyededir. Yatırımlarımız 250 milyon dolara yükseldi. Turist sayıları da gittikçe artış gösteriyor. Tüm gelişmeler ilişkilerimizin yoğunluğunu somut göstergesidir. Görüşmemizde Balkanlar'ın barış ve istikrarına atfettiğimiz önemi bir kez daha teyit ettik.

BOSNA HERSEK'TEKİ SİYASİ GERİLİM

3'lü yapının Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne yaklaşımı büyük önem taşıyor. Bizler elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Liderleri bir araya getirelim istiyoruz. Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim ve bu işi başaralım. Bu karara vardık. Bu adımı süratla atalım diyoruz. Sırbistan seçim sonrası bir araya getireceğiz.

DOĞU AKDENİZ'DEN AVRUPA'YA GAZ PROJESİ

ABD kendileri için fayda görmedi ve geri çekilme kararı aldılar. İsrail ile ilgili ise Berat Bey'in bakan olduğu zaman İsrail ile görüşmeler yapılıyordu. İsrail ile buradan çıkacak gaz ve bu gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürülmesi görüşmeleri oldu.

Cumhurbaşkanı Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var. Belki Sayın Herzog'un Türkiye'ye ziyareti olabilir. Hedef, olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak. Bu, kazan-kazan esasına dayalı olursa elimizden geleni yaparız. Elimizde en modern şekilde gemilerimiz var. Karadeniz'de çalışmaları yürütüyoruz.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in açıklamaları şöyle: Türkiye'yle Ticaret hacmimiz tarihin en iyi ivmesini yakaladı. Kovid'e rağmen yüzde 34 artış yakaladık. Türkiye'deki şirketleri Sırbistan'a bekliyoruz.