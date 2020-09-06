Sırbistan Türkiye maçı 11'leri belli oldu
Milli maç için heyecan giderek artıyor. Futbolseverler heyecanla bu akşam gerçekleşecek olan karşılaşmayı bekliyorlar.
06 Eylül 2020, Pazar 20:42 Son Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.
Milli maç Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21:45’te başlayacak. Maç TRT 1'den yayınlanacak.
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes
Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic, Mitrovic
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