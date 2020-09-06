Futbol Sırbistan Türkiye maçı 11'leri belli oldu

Sırbistan Türkiye maçı 11'leri belli oldu

Futbol

Sırbistan Türkiye maçı 11'leri belli oldu

Milli maç için heyecan giderek artıyor. Futbolseverler heyecanla bu akşam gerçekleşecek olan karşılaşmayı bekliyorlar.

06 Eylül 2020, Pazar 20:42 Son Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

Milli maç Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21:45’te başlayacak. Maç TRT 1'den yayınlanacak.

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic, Mitrovic

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