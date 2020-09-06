Sırbistan Türkiye maçı başladı
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
06 Eylül 2020, Pazar 20:42 Son Güncelleme:
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46.dk: Millilerde Zeki Çelik'in yerine Nazım Sangare oyuna girdi.
Sırbistan 0 Türkiye 0
İlk yarı sona erdi.
45.dk: İlk yarının sonuna en az iki dakika uzatma ilave edildi.
7.dk: Sırbistan'da sakatlanan Darko Lazovic'in yerine Mijat Gacinovic oyuna girdi.
17.dk: Milliler bu dakikalarda oyunun temposunu yükseltti.
6.dk: Sırbistan sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
1.dk: Maç başladı. Millilere gönülden başarılar.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetiyor..
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes
Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic, Mitrovic