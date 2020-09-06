Futbol Sırbistan Türkiye maçı başladı

Sırbistan Türkiye maçı başladı

Futbol

Sırbistan Türkiye maçı başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

06 Eylül 2020, Pazar 20:42 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM

46.dk: Millilerde Zeki Çelik'in yerine Nazım Sangare oyuna girdi.

Sırbistan 0 Türkiye 0

İlk yarı sona erdi.

45.dk: İlk yarının sonuna en az iki dakika uzatma ilave edildi.

7.dk: Sırbistan'da sakatlanan Darko Lazovic'in yerine Mijat Gacinovic oyuna girdi.

17.dk: Milliler bu dakikalarda oyunun temposunu yükseltti.

6.dk: Sırbistan sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1.dk: Maç başladı. Millilere gönülden başarılar.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetiyor..

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic, Mitrovic

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