Futbol Sırbistan ve İspanya 2022 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı

Sırbistan ve İspanya 2022 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı

Futbol

Sırbistan ve İspanya 2022 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A ve B gruplarında 8. ve son maçlar oynandı.

15 Kasım 2021, Pazartesi 02:16 Son Güncelleme:
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Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının ilk günü, A ve B gruplarındaki karşılaşmalarla tamamlandı.

A Grubu liderliği için mücadele eden Sırbistan ile Portekiz arasındaki maçı, Mitrovic'in 90. dakikadaki golüyle misafir takım Sırbistan 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Sırbistan turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanırken, Portekiz play-offlara kaldı.

Gruptaki diğer müsabakada İrlanda, deplasmanda Lüksemburg'u 3-0 mağlup etti.

B Grubu'nun zirvesini ilgilendiren maçta ise İspanya, konuk ettiği İsveç'i Morata'nın 86. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.

İspanya, grup lideri olarak Katar 2022 vizesini aldı. İkinci sıradaki İsveç ise play-offlarda oynamaya hak kazandı.

B Grubu'ndaki Yunanistan-Kosova müsabakası 1-1 tamamlandı.

AA

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