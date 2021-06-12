Dünya Sırbistan'da 12-15 yaş için Biontech onayı

Sırbistan'da 12-15 yaş için Biontech onayı

Dünya

Sırbistan'da 12-15 yaş için Biontech onayı

Sırbistan İlaç ve Tıbbi Ekipman Ajansı, 12-15 yaş arasındaki yaş grubuna Biontech aşısı yapılması için onay verdi.

12 Haziran 2021, Cumartesi 13:53 Son Güncelleme:
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Ajansın temsilcisi Pavle Zelic, Sırbistan Radyo ve Televizyonuna (RTS) yaptığı açıklamada, söz konusu kararın, başka ülkelerde yapılan klinik araştırma sonuçlarının incelenmesinin ardından alındığını ifade etti.

Zelic, "Çocukları başka hastalıklarla mücadele veren ailelerle bizzat görüşme fırsatı buldum. Onları bu imkandan mahrum bırakmamalıyız. Madem çocuk hastalar için de koruma sağlamak mümkün, onlara bu şansı tanımalıyız." diye konuştu.

Ülkede yeterli sayıda aşı olduğunu aktaran Zelic, aşı olmayanların bilinçlendirilmesi noktasında da çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Salgının başından bu yana 714 bin 641 vakanın tespit edildiği Sırbistan'da, Kovid-19 nedeniyle 6 bin 951 kişi hayatını kaybetti.

AA

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