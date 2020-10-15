Magazin Siren Ertan: Yaş 17! Unutmak istediğimiz yıllar

Siren Ertan: Yaş 17! Unutmak istediğimiz yıllar

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Siren Ertan: Yaş 17! Unutmak istediğimiz yıllar

Modacı Siren Ertan (49), sosyal medyada yayınladığı 17 yaşındaki fotoğrafı ile takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

15 Ekim 2020, Perşembe 15:00 Son Güncelleme:
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Siren Ertan, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Aa tbt günüymüş… Yıl unutmak istediğimiz 80'ler, net. En beteri vatkalar mıydı sizce? Yaş 17. Surat bir aydede. Minik ergenlik sivilceleri farz. Hayatımda hiç olmadığı kadar kuafördeyim. Şu koyu kızıl saç modasını da kim hortlattıysa. O seneki her fotoğrafımda böyleyim. Sonra da ip gibi ince kaş modası çıkmıştı; kaşları bir aldırdık bir daha eski haline gelmedi, herkes tatoo’cu da. Ve hala bazı fotoğraflarımda alt çenemi yana attığım görülmektedir."

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