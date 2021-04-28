Siri Canberk Varış: İtalyanlar, Türkleri sempatik buluyor

Ünlü blogger Siri Canberk Varış, İtalyanların, Türkleri sempatik bulduğunu ve İtalyanlar ile Türklerin kültürel yaşayış bakımından benzer olduğunu belirtti.

ürk dizilerini ilgili gösteren ülkeler arasında son yıllar da İtalya’ da dahil oldu. İtalya’da Türk dizilerinin son yıllarda popüler olduğunu belirten Varış “Türk dizileri sayesinde İtalyanların Türkçeye ilgi göstermeye başladı" dedi.

Eğitim için Milano’ya giden ve yaşamını Milano’da sürdüren Siri Canberk Varış, “Türkler de İtalyanlar gibi modayı yakından takip ediyor ve temiz giyinmeye önem veriyorlar. Burada özellikle Türklerin giyim kuşamına yönelik bir merak var. Son dönemdeki tarihi olayları konu alan dizilerde giyilen kıyafetler ile Osmanlı dönemine ait motifli kıyafetlere yönelik bir ilgiden bahsedilebilir. Son dönemde Milano’da Türk kıyafetlerinin satıldığı mağazalar arttı” dedi.



