Şirince'de orman yangını

İzmir'in Selçuk ilçesi Şirince Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, orman ekiplerinin 2 helikopterle havadan ve 5 arazözle karadan müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

17 Ağustos 2019, Cumartesi 14:47
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Şirince'de orman yangını

Yangın, saat 13.30 sıralarında, Selçuk'a bağlı Şirince Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve makilik alanda, çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yükselen dumanı gören mahalleli durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 5 arazöz ile gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle,yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA

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