Yangın, saat 13.30 sıralarında, Selçuk'a bağlı Şirince Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve makilik alanda, çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yükselen dumanı gören mahalleli durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 5 arazöz ile gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle,yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA