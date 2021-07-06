Sirius Güneş kavuşumu yılda bir defa gerçekleşiyor ve astrolojide de bir yıllık kaderin yazıldığı önemli bir gün olarak kabul ediliyor. Hatta Afrika’da bulunan bazı kabileler, varoluşlarını Sirius Güneş kavuşumuna bağlıyor ve bugüne çok özel anlamlar yüklüyor. Peki, Sirius Güneş kavuşumu ne anlama geliyor? Sirius Güneş kavuşumu ne zaman saat kaçta? İşte ayrıntılar…

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NE DEMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Sirius Güneş kavuşumu astrolojide en şanslı gün anlamına geliyor. Pek çok medeniyet yüz yıllardır yılda bir defa gerçekleşen bu önemli günü kendine özel gelenek ve etkinliklerle geçiriyor.

Bugün gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius ile güneş bir araya geliyor. Aslında bu durum Güneş ile Sirius yıldızı ile aynı hizaya gelmesini ifade ediyor.

Kuran-ı Kerim'de Güneş'ten başka adı geçen tek yıldız olan Sirius, tüm medeniyetlerde 'kutsal yıldız' olarak kabul ediliyor.

KURAN-I KERİM'DE SİRİUS (Şİ'RA) YILDIZI

Sirius (Şi’ra) yıldızının Kuran’da geçmesinin önemli bir anlamı vardır. Sirius yıldızı görünür bakımından gökyüzündeki en parlak yıldızdır ve Canis Major Takımyıldızı'ndadır.

Dünyaya 8,6 ışık yılı uzaklıkta olan Sirius, Orion Takımyıldızı'nın yanında çıplak gözle rahatlıkla görülebilir.

Eski uygarlıklardan günümüze kadar bu yıldıza tapan kavimler vardır ve Kuran-ı Kerim'de yer alan ayette, Sirius yıldızının Rabbi’nin de Allah olduğu belirtilmektedir.

53. sure olan Necm (Yıldız) suresinin 49. ayeti şu şekildedir:

“ve muhakkak ki Şi'ra yıldızının Rabbi de O'dur.”

Sirius, Türk kültüründe ise Akyıldız yani Anakurt ‘Asena’ olarak yer alır.

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Sirius Güneş kavuşumu 3 Temmuz ile 7 Temmuz arasında ancak en önemli gün 6 Temmuz olarak belirtiliyor

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMUNDA NE YAPILMALI?

Sirius yıldızı mitolojik olarak "Demir Kazık" olarak kabul görür. Yani evrenin direği, gökyüzünün kapısı, tutucusu, dayanağı, desteği olduğu ifade edilir.

Bugünde kişiler ağzından çıkana, aklından geçene çok ama çok dikkat etmeli.

Sirius Güneş buluşmasında gökyüzü ve yeryüzü arasında yüzlerce ahtapotun kollarıyla açılmış bir enerji kanalı oluştuğu düşünülüyor.

Bugünde tutulan dileklerin bire yüz alınacağı; denilenin düşünülenin niyet edilenin yaşanacağı umut ediliyor.

İşte tam da bu nedenle muhteşem bir haber olduğu kadar aşırı da tehlikeli. Bu yüzden bu yoğun ve muazzam enerji akışını kişinin kendisi için ve bütünün hayrına, en güzel, en iyi, en yüce, en olumlu şekilde kullanması ve yüce Yaradana en güzel duaları etmesi tavsiye ediliyor.