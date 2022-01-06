Yemek Sirkeli közlenmiş biber salatası nasıl yapılır? Sirkeli közlenmiş biber salatası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
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Sirkeli közlenmiş biber salatası nasıl yapılır? Sirkeli közlenmiş biber salatası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Sirkeli közlenmiş biber salatası nasıl yapılır? Sirkeli közlenmiş biber salatası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Birçok yemeğin yanına yakışan sirkeli közlenmiş biber salatası tarifi, hem sağlıklı hem de oldukça lezzetli bir tarif. Peki, sirkeli közlenmiş biber salatası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız sirkeli közlenmiş biber salatası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

06 Ocak 2022, Perşembe 10:53 Son Güncelleme:
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Hızlıca hazırlayabileceğiniz sirkeli közlenmiş biber salatası tarifi, sofralarınıza lezzet katacak sağlıklı bir tarif. Peki, sirkeli közlenmiş biber salatası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız sirkeli közlenmiş biber salatası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

SİRKELİ KÖZLENMİŞ BİBER SALATASI TARİFİ

Sirkeli közlenmiş biber salatası malzemeler

  • 5’er tane közlenmiş kırmızı ve köy biberi
  • 3 diş doğranmış sarımsak
  • Yarım demet maydanoz
  • 4 yemek kaşığı üzüm sirkesi
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 limon suyu
  • Kaya tuzu
  • Pul biber
  • Kuru nane

SİRKELİ KÖZLENMİŞ BİBER SALATASI YAPILIŞI

  • Közlenmiş biber salatası için biberleri, sarımsağı ve maydanozu keserek malzemeleri birbiri ile harmanlayın. 
  • Ardından da diğer malzemeleri ilave ederek iyice karıştırın.
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