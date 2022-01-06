Hızlıca hazırlayabileceğiniz sirkeli közlenmiş biber salatası tarifi, sofralarınıza lezzet katacak sağlıklı bir tarif. Peki, sirkeli közlenmiş biber salatası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız sirkeli közlenmiş biber salatası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

SİRKELİ KÖZLENMİŞ BİBER SALATASI TARİFİ

Sirkeli közlenmiş biber salatası malzemeler

5’er tane közlenmiş kırmızı ve köy biberi

3 diş doğranmış sarımsak

Yarım demet maydanoz

4 yemek kaşığı üzüm sirkesi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limon suyu

Kaya tuzu

Pul biber

Kuru nane

SİRKELİ KÖZLENMİŞ BİBER SALATASI YAPILIŞI

Közlenmiş biber salatası için biberleri, sarımsağı ve maydanozu keserek malzemeleri birbiri ile harmanlayın.

Ardından da diğer malzemeleri ilave ederek iyice karıştırın.



