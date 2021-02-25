Yemek Sirkeli poğaça tarifi ve yapılışı: Sirkeli poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
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Sirkeli poğaça tarifi ve yapılışı: Sirkeli poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Sirkeli poğaça tarifi ve yapılışı: Sirkeli poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Ağızda dağılan sirkeli poğaça tarifi ile enfes lezzetler elde edeceksiniz. Kurabiye tadında poğaça sevenler sirkeli poğaça nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Enfes lezzeti ve muhteşem kokusuyla sirkeli poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

25 Şubat 2021, Perşembe 09:54 Son Güncelleme:
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Her lokmasında ayrı bir lezzet alacağınız sirkeli poğaça tarifi favori lezzetiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için sirkeli poğaça tarifi arıyor ya da sirkeli poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sirkeli poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

SİRKELİ POĞAÇA TARİFİ

Sirkeli poğaça malzemeleri

  • Eritilmiş 100 gram tereyağı ya da margarin
  • 2-3 yemek kaşığı sirke
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2-3 su bardağı un
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 adet yumurta akı

İçi için:

  • 150 gram beyaz peynir
  • 1 avuç maydanoz

Üstü için :

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı susam
  • 1 yemek kaşığı çörek otu

Sirkeli poğaça yapılışı

Oda sıcaklığında beklettiğimiz katı yağı, sıvı yağı, yumurta akını, sirkeyi, yoğurt, nişasta, kabartma tozu, tuzu derin bir kaseye koyuyoruz. Unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlıyoruz. Ele yapışmayan bir hamur elde ettiğinizde tamamdır. Peyniri ince kıydığınız maydanozla karıştırın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alıp içini açın. İç harçtan koyup kapatın. Yağlı kağıt serili tepsiye dizip, yumurta sarısı sürüp susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında nar gibi kızarana kadar pişirin.

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