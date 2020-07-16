Uzun süre bayatlamayan bir tat: Sirkeli tuzlu kurabiye tarifi

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Sirkeli tuzlu kurabiye tarifi

Sirkeli tuzlu kurabiye malzemeleri

3-4 bardak un

250 gram tereyağı

2 yumurta

2 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1,5 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

50 gram çörek otu

1 tane yumurta beyazı

Sirkeli tuzlu kurabiye yapılışı

Oda sıcaklığında olan tereyağınızı bir kaba koyun. Üzerine yumurtalarınızı kırın ve 1 çay kaşığı zeytinyağı dökerek karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, bir buçuk yemek kaşığı şeker ve kabartma tozunu ilave edin ve tekrar karıştırın. Ardından ununuzu ilave edin ve kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamurunuzu ceviz büyüklüğünde koparın ve ince uzun bir rulo gibi uzatın. Ardından 3-4 parmağınız kadar büyüklükte kesip tepsiye dizin. Yumurta beyazını üzerine sürün ve çörek otunu ilave edin. 180 derecelik fırında kızarana kadar 10-12 dakika arasında pişirin.



