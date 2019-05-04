Şirketinden 50 bin lira çalan güvenlik görevlisi gece kulübünde yakalandı Bursa’da para nakil işi yapan şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan T.F.(49) dağıtılacak paradan 50 bin TL alıp, İstanbul'a kaçtı. Polis, yaklaşık 50 güvenlik kamerasını inceleyerek izini sürdüğü T.F.'yi İstanbul’da bir gece kulübünde eğlenirken yakaladı.