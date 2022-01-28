Sirkeyle temizlemede yapılan 3 hata

BEYAZ SABUN

Tezgahı, parke zeminini veya evinizin herhangi bir yerini sabun ve sirke kombinasyonu ile temizlemeyi denerseniz, kendiniz için daha fazla iş yaratmış olabilirsiniz.

Kastil sabunu sirke ile birleştiğinde, sabunun üretildiği katı ve sıvı yağlar bir tür sümüksü hal alır ve temizliği zorlaştırır. Sonunda, başladığınızdan daha büyük bir karmaşa yaratır.

Bunun yerine, önce yağları yok etmek için Castile sabunu ile yüzeylerinizi temizlemeyi deneyin ve sonra daha lekesiz bir parlaklık için sirke ile yıkayın.

FIRINDA KÖPÜREN GAZLI ATIK

Asitli sirke, karbonat tozu ile karıştırıldığında, temizlik için yararsız hale gelirken oluşan tuzlu su köpüğü işinizi daha da zorlaştıracak.

İkisi bir araya getirdiğinde muhteşem bir kabarcık reaksiyonu göreceksiniz ve bu köpükler oluşurken zamanınız ve paranız boşa gitmiş olacak.

Bunun yerine,

Sirke, eski cam ürünlerinin parlaklığını düzeltmek için harika çalışırken, karbonat tozu, fırınlardaki yapışkan, yanmış kalıntıları çıkarmak için kullanılmalıdır.

ZARARLI HİDROJEN PEROKSİT

Bu iki doğal temizleyicinin kombinasyonu aslında tehlikeli bir korozif asit oluşturur ve evinizde sorun yaratmamasına rağmen cildinizi, gözlerinizi, akciğerlerinizi tahriş ettirdiğinizi ve kalıcı yara izi yarattığını gösterdi.

Bunun yerine iki ürünü ayrı püskürtme şişelerine koyup bunları teker teker kullanmayı deneyin. Bölgeye temizleyicilerden birini püskürtün, alanı kuru konuma getirin, hemen sonra diğer temizleyiciyi kullanın.



