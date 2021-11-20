Aldığı teklif üzerine albümündeki şarkıları önce Instagram ve Facebook’ta yayınlayan SIRMA, bu iş birliği ile Türk müzik dünyasında bir ilk olma özelliğini taşıyor. Çalışmalarını inzivaya çekildiği Bodrum’daki ev stüdyosunda tek başına tamamlayan SIRMA, elektronik ve organik sesleri sentezlediği bu projeyi bir iç yüzleşmenin ürünü olarak nitelendiriyor.

8 şarkılık “Gökten”, ağırlıklı olarak Türkçe sözlü melodilerden oluşsa da, İngilizce şarkılar da içeriyor.

“Gökten”in dikkat çeken parçalarından “Fear / Mutluluk" için hazırlanan klip de, albümle aynı gün yayına girecek.