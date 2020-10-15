Siyaset Şırnak Belediye Başkanı Yarka, corona virüse yakalandı

Şırnak Belediye Başkanı Yarka, corona virüse yakalandı

Siyaset

Şırnak Belediye Başkanı Yarka, corona virüse yakalandı

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka corona virüse yakalandığını açıkladı.

15 Ekim 2020, Perşembe 12:59 Son Güncelleme:
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Yarka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yarka paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Evde kontrol amaçlı izole durumdayım. Tedaviyi evde geçirip bir süre karantinada kalacağım. Tedavi süresi boyunca dualarınızı bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" ifadelerine yer verdi.



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