Türkiye Şırnak Belediyesi 14 memur alacak

Şırnak Belediyesi 14 memur alacak

Türkiye

Şırnak Belediyesi 14 memur alacak

Şırnak Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na kapsamında istihdam edilmek üzere 'Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği' hükümlerine göre belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacak.

24 Ocak 2021, Pazar 17:25 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Şırnak Belediyesi KPSS ile atanacak 14 memur alımı yapacak. Şırnak Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şırnak Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek  üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa  Atanacaklara  Dair  Sınav  ve  Atama  Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine  göre  aşağıda  unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla,  belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" denildi.

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