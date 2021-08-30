Türkiye Şırnak Beytüşşebap kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Beytüşşebap kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Şırnak Beytüşşebap kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Şırnak Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleriyle gerçekleşen J-SİHA destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 10:14 Son Güncelleme:
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Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleriyle gerçekleşen J-SİHA destekli operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

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